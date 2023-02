Flash mob degli Amici della bicicletta: «Limite di 30 orari per le auto in tutta la città, solo così ci sarà sicurezza»

TREVISO - Flash mob della Fiab, Federazione italiana amici della biclicletta, per chiedere che in tutta la città e non solo la porzione dentro le Mura le auto possano viaggiare a una velocità massima di 30 chilometri orari. «Dobbiamo passare dal concetto di zone a 30 chilometri orari a città a 30 chilometri orari, dove l'eccezione è andare a 50», spiega Susanna Maggioni presidente di Amici della Bicicletta di Treviso. E per rendere ancora più chiaro il concetto, la Fiab ha organizzato un piccola manifestazione all'altezza del passaggio pedonale lungo la grande curva del Put davanti lo stadio Tenni, punto in cui pochi giorni fa un pensionato è stato investito.

