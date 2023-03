Festa della donna, Arianna è una delle quattro pompiere di Treviso Videointervista

PAESE (TREVISO) - «Indossare questa divisa è sempre stato il mio sogno, fin da bambina. Oggi sono un vigile del fuoco e sono felice. C’è ancora qualcuno che si sorprende quando mi vede al volante di un mezzo di soccorso. Ma io sono convinta che le donne possano fare qualsiasi cosa». Arianna Parolin, 43 anni di Paese, è una delle quattro donne vigile del fuoco della Marca. È in servizio al comando provinciale di Treviso. Figlia d’arte (il papà è un pompiere in pensione), Arianna è entrata in servizio permanente nel 2017, dopo sei anni da volontaria e una parentesi da impiegata.

Videointervista di Maria Elena Pattaro