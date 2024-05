Violenza contro le donne, una casa rifugio in memoria di Vanessa Ballan. Il discorso del fratello

TREVISO - Casa rifugio in ricordo di Vanessa Ballan, vittima di femminicidio uccisa nella sua casa di Riese Pio X lo scorso 19 dicembre, insieme al bimbo che portava in grembo. E' stata presentata questa mattina, 31 maggio, alle 11, in Vescovado in piazza Duomo, una nuova casa rifugio per le donne vittime di violenza di Casa Rotary 2 che viene messa a disposizione della Fondazione diocesana Maurocordato e dal Rotary club Treviso Terraglio che sosterrà le spese in sinergia con altri club. La casa sarà gestita dal Centro antiviolenza - Telefono rosa di Treviso. (video di Eleonora Pavan)