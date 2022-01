TREVISO - «La montagna, le città d'arte, quelle di mare sono tornate a soffrire per la pioggia di disdette turistiche e l'aumento dei costi. Dopo Natale, anche la montagna è tornata a soffrire. Per questo come Regione abbiamo chiesto risarcimenti al governo che dovrebbe aver compreso la gravità della situazione». Lo ha detto nell'intervista al Gazzettino, Federico Caner, assessore veneto al Turismo.

Videointervista Cristiano Pellizzaro