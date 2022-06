Al via “Estate incantata” di Treviso, l'assessore Preti: «Ci aspettano 4 mesi di sorrisi e risate»

TREVISO - Oltre cento eventi in quattro mesi per allietare l’estate dei trevigiani e dei turisti. È questo il programma ideato dal Comune di Treviso, in collaborazione con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti, per il mega cartellone della rassegna “Estate incantata 2022” all’insegna della musica, del teatro, dello spettacolo, dello sport e delle visite guidate. Dal 25 giugno al 10 settembre il centro città, così come i quartieri, si riempiranno sia di eventi per giovani e famiglie che di kermesse dedicate alla promozione del territorio e delle sue eccellenze, spaziando dal ballo ai concerti e passando per il folklore.