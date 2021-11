Trattoria allagata dalla roggia, vigili del fuoco al lavoro per ore con pompe e idrovora

SANDRIGO - La roggia esonda, allagata tutta la parte interrata di una trattoria. Da metà pomeriggio i vigili del fuoco hanno operato in via Chizzalunga a Sandrigo per l’allagamento di un pubblico esercizio, dovuto all’ostruzione del tubo della vicina roggia che, esondando, ha inondato tutta la zona interrata del locale.

I pompieri sono intervenuti con delle pompe ed una idrovora, hanno lavorato per tenere basso il livello dell’acqua fino all’intervento del consorzio di bonifica, che poi ha provveduto ai lavori d’intercettazione del tappo. Le operazioni di soccorso tecnico dei vigili del fuoco in serata erano ancora in corso.