Emergenza caldo: «Pronti ad affrontare il problema, per il momento non abbiamo numeri preoccupanti»

Padova- Il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Del Ben rassicura che attualmente gli accessi al pronto soccorso dovuti al colpo di caldo sono conformi e che è importantissimo mettere in pratica i consigli pratici per evitare di stare male. «L’emergenza caldo quest’anno si sta verificando, anche se i flussi al pronto soccorso non sono aumentati - spiega Roberto Vettor, direttore Dias medicina dei sistemi Aopd-. La temperatura è aumentata di due gradi passando da 19 a 22 gradi. Dobbiamo mettere in atto delle strategie perché sta diventando sempre di più un problema globale».

(Video di Madeleine Palpella)