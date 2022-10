Emanuele Boaretto, dalla passione per le immersioni alla costruzione di piscine da record

«Quando sei sott’acqua sei solo con te stesso. È il momento migliore per riflettere». Emanuele Boaretto, architetto e presidente di Federalberghi Terme, ha una grande passione per le immersioni che ha deciso di trasformare in lavoro. È stato lui a progettare la Y-40 di Montegrotto, la piscina termale più profonda al mondo, e da lì non si è mai fermato.