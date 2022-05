Pusher pizzicato con la droga, ma il grosso era nascosto nel bosco: trovato dal cane poliziotto

PADOVA - Un 32enne incensurato di origini albanesi residente in provincia di Padova ma con dimoran nel vicentino, è stato arrestato dalla Squadra Mobile dopo essere stato controllato in via dei Colli a bordo della sua utilitaria e di seguito sorpreso a detenere circa mezzo chilo di cocaina e 3 etti di hashish e marijuana. Nei giorni scorsi gli agenti avevano appreso informazioni sul suo conto come probabile fornitore di droghe, che era solito occultare nei pressi di un’area boschiva in provincia di Vicenza. Dopo alcuni preliminari accertamenti e verifiche, i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo.

L’occasione si è presentata nel tardo pomeriggio di ieri, allorquando intorno alle 16:30, l’auto del giovane albanese veniva notata in via dei Colli, e quindi fermata. All'interno alcuni panetti di hashish per oltre 200 grammi; mentre un secondo involucro contenente questa volta diversi grammi di cocaina veniva rinvenuto dentro la tasca anteriore sinistra dei pantaloni. Alla luce di tale primo riscontro, ritenendo probabile che il modesto quantitativo di cocaina rappresentasse un possibile “campione” da far provare a qualche nuovo cliente, gli agenti si portavano presso il comune ove avevano anzitempo accertato che dimorasse il soggetto.

Un primo controllo lo hanno prima operato nei pressi di dell’area boschiva fin dove avevano già nei giorni precedenti pedinato l’auto segnalata una volta che aveva fatto rientro da Padova. Lì hanno subito rinvenuto, grazie anche al fiuto del cane poliziotto “Tarol” degli involucri contenenti quasi mezzo chilo di cocaina. L’attività di ricerca è poi proseguita presso la dimora del 32enne, ove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un altro etto e mezzo fra hashish e marijuana, del materiale analogo a quello utilizzato per il confezionamento della sostanza in precedenza sequestrata, due macchine per sottovuoto, un bilancino di precisione e la somma di oltre 3.500 euro, sottoposta anch’essa a sequestro.