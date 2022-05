Il premier Mario Draghi oggi in visita tra Sommacampagna e Sant'Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona, per parlare di guerra e covid con i bambini della scuola media Dante Alighieri. Ad attenderlo lungo il tragitto, però, c'era anche un gruppetto di manifestanti, rappresentanti della lista civica “VERONA PER LA LIBERTA'” - MAI PIU' GREEN PASS. Al passaggio del premier hanno gridato "venduto" ed esposto striscioni di protesta.