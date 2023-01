Dottoressa aggredita durante la guardia medica. Ecco cosa è successo

UDINE - «Quando quell’uomo mi ha messo le mani al collo, per alcuni istanti non riuscivo a respirare, perché non passava l’aria. Allora mi sono detta: “Adesso muoio soffocata”». Adelaide Andriani, 28 anni, specializzanda in Chirurgia generale, è ancora scossa per quanto accaduto nella serata di sabato 7 gennaio, quando era di turno come guardia medica a Udine nella sede del Gervasutta ed è stata aggredita dall’accompagnatore di un paziente straniero. «Se non ci fosse stata con me la collega Giada Aveni, che è riuscita a staccare la mano di quell’uomo, forse sarei morta».