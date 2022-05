Donna accoltellata dall'ex, i carabinieri intervengono nella casa dell'Arcella

PADOVA - Una donna è stata accoltellata alla schiena e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale. Il dramma si è consumato questa mattina, 10 maggio, all'interno di una abitazione in via Cafasso all'Arcella di Padova. Secondo una prima ricostruzione la vittima di 51 anni sarebbe stata raggiunta dall'ex fidanzato, di un anno più giovane, che l'avrebbe pugnalata alla schiena. La donna è già in sala operatoria e le sue condizioni sono serie: è in prognosi riservata. L'uomo, invece, è stato bloccato dai carabinieri di Padova che lo stanno interrogando. L'uomo, originario del Veronese, avrebbe già a suo carico gravi precedenti penali e anche per stalking.