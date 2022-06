PORTOGRUARO - Don Lino viene dato per morto, ma lui stesso fa un video su Facebook per rassicurare tutti: «Sono vivo e ora comincio la messa». La Residenza per anziani Francescon di Portogruaro, dove il parroco presta servizio da 8 anni, è stata letteralmente inondata di telefonate di gente che voleva sapere qualcosa di più su un post scritto su una pagina Facebook, che dava per passato a miglior vita il don.