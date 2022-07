I percorsi impossibili dei "furbetti" che ignorano i divieti per cantieri

TREVISO - Cittadini disobbedienti bypassano i divieti e non rispettano le deviazioni. Diverse le auto che oggi pomeriggio, 13 luglio, sono salite sul marciapiede per evitare di allungare la strada di qualche metro in via D'Annunzio da piazza Vittoria. Tra i furbetti, diversi alla guida di macchine di lusso: come una signora a bordo di una Tesla e un uomo con un Mercedes.