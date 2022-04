Scritte no vax sulle scuole: indaga la Digos. ​«È un atto vandalico che ci indigna enormemente»

TREVISO - Scritte no vax sui muri delle scuole: è successo nella notte del 22 aprile in quelle dell'infanzia a San Liberale e alla scuola elementare San Liberale di Monigo. Sul caso stanno indagando gli agenti della Digos della questura di Treviso. Duro il commento della preside dell'istituto comprensivo Coletti, Ada Vendrame: «È un atto vandalico che ci indigna enormemente. Alcuni alunni della primaria Vittorino da Feltre sono scoppiati a piangere stamattina quando hanno visto la loro scuola imbrattata in quel modo. Non è la prima volta purtroppo che scritte del genere compaiono sui plessi del nostro istituto: era già successo anche nei mesi scorsi. Abbiamo sporto denuncia come sempre».