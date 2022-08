Barista aggredito, i colleghi del centro storico preparano un esposto

PADOVA - «Ti sparo sulle gambe». «Te la farò pagare cara». Nel mirino del gruppo di sbandati delle piazze ci sono gli esercenti che ora si stanno organizzando per presentare un esposto comune. L'ultimo episodio è l'aggressione a Gianpaolo Facco, titolare dello Steampower di piazza delle Erbe. Un cliente ha filmato la scena. «Due uomini hanno chiesto da bere e la cameriera ha detto di accomodarsi fuori - racconta Zubin, in città per qualche giorno di vacanza - Poi il titolare è uscito e ha detto che non li avrebbe serviti. Si sono alzati e uno dei due ha scosso il barista prendendolo per il bavero della camicia, poi lo ha colpito alla spalla e al braccio. Ho agito d’istinto e ho filmato tutto con il cellulare, ho pensato potesse servire per le forze dell’ordine».

