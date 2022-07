Scontri fra tifosi del Venezia e del Bologna, Daspo per 39 ultras

Sono stati notificati 39 provvedimenti di Daspo per gli scontri tra tifosi del Venezia e del Bologna in campo della Tana prima dell’incontro tra arancioneroverdi e rossoblu, l’8 maggio scorso. I provvedimenti sono stati firmati dalla Questura di Venezia. Sono 19 gli ultras veneziani che riceveranno - o hanno già ricevuto in queste ore - i divieti di avvicinamento ai luoghi delle manifestazioni sportive. Altri 20 a simpatizzanti del Bologna. I Daspo decisi dalla questura lagunare sono provvedimenti pesanti: ci sono divieti che vanno anche oltre i 5 anni. L'aggravante, quasi per tutti, è quella di essersi dati appuntamento sui social - soprattutto via Telegram - per regolare delle vecchie ruggini che dividono bolognesi e veneziani.

