Nuovo crollo, questa volta sul Monte Pelmo: le Dolomiti si "sgretolano"

BELLUNO - Crollo sul Pelmo questa mattina, martedì 9 agosto 2022: intorno alle 7.40 si è verificato un distacco sulla parete ovest della montagna. Una nuvola di fumo si è alzata in Val Fiorentina e in Val di Zoldo, nei comuni di Selva di Cadore-Val di Zoldo. Le scariche stanno continuando. Non sembra che vi siano persone coinvolte: gli escursionisti che dovevano partire per i rifugi, al momento del distacco, dovevano ancora mettersi in cammino e non risultano neppure segnalazioni di persone disperse. Sul posto i vigili del fuoco del Bellunese e l'elicottero Drago di Venezia per verificare la situazione in quota.

(Video del Soccorso alpino)