Al via il processo d’appello per il crac della Banca Popolare di Vicenza. Per la prima udienza, ospitata nell’aula bunker di Mestre, sono arrivati in pullman un centinaio di risparmiatori da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per ottenere giustizia e confidando di poter recuperare almeno una parte dei risparmi perduti. Il principale imputato, l’ex presidente Gianni Zonin seduto in prima fila ha annunciato che presenzierà a tutto il processo.