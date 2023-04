PORDENONE - Ubriaco alla guida sbanda invadento l'opposta corsia di marcia, finendo poi per tamponare l'auto di un benzinaio. È accaduto l'altro giorno lungo la strada provinciale 251 che da Azzano porta a Villotta di Chions. Il tutto registrato in un video virale che un gruppo di amici ha effettuato con lo smartphone. Dopo aver allertato le forze dell'ordine i due amici hanno seguito quell'uomo che alla guida dell'utilitaria continuava a sbandare sfiorando in più occasioni le auto che provenivano nel senso opposto. La pazza corsa della Volkswagen Polo di color rosso è terminata a Villotta di Chions. È qui che l'uomo alla guida si è schiantato contro l'auto che lo precedeva, condotta da un benzinaio della zona.