Contagi in aumento, Conte: «Dobbiamo essere più responsabili e avere una mascherina sempre in tasca»

TREVISO - Tornano ad aumentare i contagi, proprio ora che tutti avevano inziato a respirare un po' di libertà senza le mascherine e le limitazioni sugli accessi nei locali. «Dopo due anni di pandemia i cittadini penso abbiamo ormai maturato una certa esperienza e responsabilità nell’affrontare la convivenza con il virus che ciclicamente aumenta o diminuisce come contagiosità. Ora siamo in una fase in cui i contagi si sono ampliati, ma questo coincide anche con la ripresa di numerose attività, soprattutto degli eventi – afferma il sindaco di Treviso, Mario Conte - In ogni caso, le ospedalizzazioni sono ad un livello sotto controllo, segno evidente di come le ultime varianti assomiglino ormai del tutto ad una semplice influenza. Consiglio, però, di viaggiare sempre con la mascherina in tasca ed usarla quando ci siano situazioni pericolose di aggregazione. Dobbiamo tutti essere responsabili».

Intervista di Brando Fioravanzi