VENEZIA - Consiglio comunale agitato a Venezia, come non accadeva da tempo. Questo pomeriggio, 27 aprile, circa 150 persone hanno assistito alla seduta in presenza, come succedeva normalmente prima che scoppiasse la pandemia. Urla e strepiti contro l'amministrazione e soprattutto all'indirizzo del sindaco Luigi Brugnaro, ritenuto responsabile - a loro dire - di aver voluto portare avanti a tutti i costi il Bosco dello Sport a Tessera (un complesso sportivo su 40 ettari, comprensivo di stadio e palasport inseriti in un'area verde attrezzata) utilizzando i finanziamenti del Pnrr e poi della sua recente bocciatura a Bruxelles.

(Video © Sebastiano Casellati/Fotoattualità)