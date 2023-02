Congresso Lega, il fuori programma Zaia-Gentilini tra battute, scherzi e patti col Diavolo

TREVISO - Congresso provinciale della Lega di Treviso che si presenta al voto con tre candidati. Appello del governatore Luca Zaia: «Il nuovo segretario dev'essere inclusivo, identitario e in grado di lanciare un'"Opa" sui giovani, il futuro del partito. Anarchia nella Lega? Macchè...Prima quando c'era un solo candidato dicevate che eravamo una dittatura». In apertura di congresso l'incontro con Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso e leader leghista storico. Scherzi, battute tra i due, poi Zaia: «Guardatelo, ha fatto il patto col diavolo».

Ultimo aggiornamento: 11:33

