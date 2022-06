Conegliano, inaugurati gli affreschi di Porta Monticano

Conegliano, inaugurazione affreschi Porta Monticano. Un'operazione di ristrutturazione del centro storico che sta portando alla luce molti gioielli che da tempo erano celati e rovinati. Lungo le strade delle mura cittadine pullulano le impalcature dove gli addetti sono al lavoro per dare una nuova vita ai palazzi secolari. Ieri, 18 giugno, in piazza Cima è andata in scena la cerimonia di presentazione del restauro con la partecipazione del Comitato delle celebrazioni storiche della Serenissima repubblica veneta e il Picchetto d'onore.

Video di Chiara Dall'Armellina