Verona. Compra e rivende auto dopo la condanna senza comunicarlo alle autorità: sequestro da 300 mila euro. Il video

Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Verona hanno sequestrato somme di denaro e beni per oltre 293 mila euro nei confronti di un pregiudicato residente in provincia. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Procura: l'uomo, un 50enne di origini siciliane, è stato condannato con sentenza irrevocabile ad un anno e 8 mesi di reclusione per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. L'uomo non aveva comunicato, come previsto dalla normativa antimafia, le variazioni patrimoniali nei 10 anni successivi alla condanna. Stando alle indagini, l'uomo avrebbe acquistato e venduto auto e aperto un conto corrente in Romania.