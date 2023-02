Torna ed è subito sold out "Cocoradicchio", la rassegna dedicata al radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco

SOLO - Dopo due anni di sosta forzata per la pandemia, è tornata giovedì 2 febbraio alla locanda Baggio di Asolo la rassegna Cocoradicchio, giunta quest'anno alla sua 33esima edizione. Si tratta della più nota manifestazione enogastronomica dedicata al radicchio rosso di Treviso e al variegato di Castelfranco. Già sold out tutte le date. Nata su iniziativa degli stessi ristoratori che nel 1976 inventarono Cocofungo, altra celebre rassegna, Cocoradicchio cominciò a celebrare le nobili cicorie trevigiane molto prima che diventassero i primi prodotti agricoli fregiati del marchio Igp, nel 1996. In più di quarant’anni di storia, il Gruppo Cocofungo-Cocoradicchio ha saputo interpretare esigenze e tempi senza mai piegarsi alle mode. Ha inventato sapori e formule senza seguire le correnti.

Ha creato ricette e serate, ha cercato i temi e i format più vari per continuare a “giocare” con i funghi e con il radicchio, con i sapori e l’ospitalità. Ha anche, come succede nelle storie così lunghe, cambiato qualche protagonista: alcuni ristoranti hanno concluso la loro esperienza con il Gruppo, mentre altri sono entrati a far parte di questa avventura straordinaria. Assieme alle migliaia di palati curiosi che contribuiscono a rendere unica ogni edizione di Cocofungo e Cocoradicchio.

I ristoranti che hanno aderito

Attualmente il gruppo è costituito dai seguenti ristoranti: Baita Piè Tofana di Cortina Gigetto di Miane Le Querce di Ponzano Veneto Locanda Baggio di Asolo Marcandole di Salgareda Osteria der Katzlmacher di Monaco di Baviera.

Il calendario di Cocoradicchio

Marcandole - Salgareda (25 e 27 gennaio), Locanda Baggio - Asolo (2 e 3 febbraio), Osteria der Katzlmacher - Monaco di Baviera (15 e 16 febbraio), Le Querce - Ponzano Veneto (24 febbraio), Gigetto - Miane (3 e 4 marzo), Baita Piè Tofana - Cortina (15 e 16 marzo)

Video di Andrea Ciprian