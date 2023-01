Claudio Baglioni fa cantare il teatro Del Monaco di Treviso Video

TREVISO - Claudio Baglioni ieri sera, 24 gennaio, in concerto al teatro Mario Del Monaco di Treviso davanti ad una foltissima platea ha ripercorso la sua carriera tra i brani cult e quelli meno famosi. La tappa trevigiana faceva parte del tour Dodici Note e, al momento dell'apertura delle prenotazioni per l'ingresso, è andata sold out in una manciata di minuti.