Cittadella della Salute, l'inaugurazione a Treviso Video

TREVISO - Inaugurata la Cittadella della salute di Treviso, questa mattina 29 dicembre. Una cerimonia che ha visto l'apertura ufficiale del nuovo monoblocco che però andrà a regime progressivamente. Una struttura con una hall con sei piani a vista con una pensilina che parte accanto al Pronto soccorso, per una superficie di circa 60 mila metri quadri. Il "nuovo ospedale" di Treviso è stato realizzato con un investimento di 271 milioni di euro in regime di project financing. La cittadella ospita il settore operatorio centralizzato, 438 posti letto ad alta tecnologia e alta intensità di cura. Le camere sono 338 tra singole e doppie, 66 per la terapia intensiva per i pazienti adulti e 34 per quella neonatale e pediatrica. (Video Ulss 2).