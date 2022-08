Una cerimonia sentita quella di quest'anno a Cima Grappa. Forse anche più degli altri anni, per il ritorno al completo dopo la pandemia e per la guerra in corso in Ucraina. Si è tenuta questa mattina, 7 agosto, al Sacrario di Cima Grappa, alla presenza di un parterre interazionale con le delegazioni italiane e straniere dei Paesi che facevano parte dell'Impero Austro Ungarico.

