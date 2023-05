Chiazza verde in Canal Grande, il prefetto: «Episodio deprecabile, serve uno sforzo straordinario per intensificare i controlli»

VENEZIA - «Un episodio deprecabile e negativo. Confermo che si tratta di sostanza tracciante, ma serve uno sforzo straordinario sul fronte dei controlli. Venezia non può essere deturpata, è una bellezza unica al mondo». Queste le parole del prefetto di Venezia Michele di Bari durante la riunione di oggi, 29 maggio, per fare il punto degli accertamenti sulla chiazza verde di colore fosforescente che è apparsa ieri sul Canal Grande della città lagunare, all'altezza del Ponte di Rialto.

L'incontro è stato, peraltro, stabilito anche per fare il punto della situazione alla luce delle indagini delle forze dell'ordine, delle analisi condotte dai vigili del fuoco e dall'Arpav. Già ieri si era ipotizzato che la chiazza fosse stata prodotta da un «tracciante», ovvero un liquido che viene immesso in caso di una perdita di acqua, per comprenderne il tragitto seguito.

Per ora è stato confermato che si tratta di una sostanza tracciante usata anche in speleologia e facilmente reperibile. Non si sa ancora se sia dolo oppure un atto maldestro. Al momento non ci sarebbero persone individuate e le indagini a cura della polizia locale.