Padova. Centro massaggi, giovani donne costrette a prostituirsi. La finanza sequestra i locali

Incontri a luci rosse in due centri massaggi gestiti da donne cinesi: la Finanza ha sequestrato due immobili in provincia e denunciato sette persone. I finanzieri si erano accorti di un continuo afflusso sospetto di avventori presso un locale e hanno deciso di approfondire. Su internet c'erano numerosi annunci su siti di incontri per adulti, corredat di foto di giovani ragazze con espliciti riferimenti a prestazioni sessuali offerte. E c'erano anche le recensioni dei clienti su quanto accadeva nel centro benessere.