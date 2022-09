Cate Blanchett sul red carpet di Venezia 79, i fan scoppiano in lacrime: «Sei la nostra diva» Video

VENEZIA - Cate Blanchett sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia . La diva australiana apre il secondo giorno di kermesse con il film Tar in cui interpreta la nota direttrice d'orchestra Lydia Tar. Cate saluta i fan e firma qualche autografo e in un attimo scoppia il delirio. Pochi minuti, poi l'attrice entra in sala per la proiezione del film.