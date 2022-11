Case a fuoco a Saletto di Breda di Piave, la testimonianza Video

BREDA DI PIAVE - Incendio tra due villette a Breda di Piave: le sette persone in casa sono riuscite a mettersi in salvo. Mentre il porticato e un garage al confine tra le due case è andato a fuoco. Il rogo è divampato stamattina, 20 novembre, poco prima delle 7 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nella frazione di Saletto.