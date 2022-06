Caro vita, nuovi finanziamenti alle imprese. De Checchi: «Dobbiamo tutelare soprattutto le donne e le start-up»

«Treviso 4 Change rappresenta l’evoluzione del modello virtuoso di Treviso Fund - dichiara il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi - Una misura che negli anni è diventata strutturale e che ora affianca a varie tipologie di finanziamento, volte a rispondere alle attuali necessità delle imprese in un momento in cui il caro prezzi ha generato una nuova emergenza, un contributo a fondo perduto per le start-up e le imprese femminili. Con Treviso 4 Change non solo vengono aiutati i nostri imprenditori a investire ma vengono sostenute tutte le nuove attività. Fondamentale, in questo senso, è la sinergia con consorzi di garanzia e istituti di credito che hanno aderito con convinzione a questo nuovo progetto che intende riversare alle imprese dei denari ad ottime condizioni».