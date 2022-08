Calenda a Padova: «Le promesse della destra? Vi stanno prendendo per i fondelli»

PADOVA - «Quando vi sentite dire che vi daranno 80 miliardi di euro, come promette Giorgia Meloni, sapete per esperienza vissuta che vi stanno prendendo per i fondelli». Carlo Calenda, all'indomani dell'alleanza di Azione con il Pd, è già scatenato. Nel pomeriggio di oggi, 4 agosto, si trovava a Padova dove ha tenuto un punto stampa prima di andare a presenziare a un evento a Vicenza. «Cominciamo a parlare di qualità, esperienza delle persone e programmi - ha detto Calenda - Siamo pronti a governare il Paese, soprattutto in una condizione economica così fragile. Berlusconi ha fatto cadere Mario Draghi».

