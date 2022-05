CARBONERA - Tragico incidente a Carbonera: un motociclista, P.B 42enne di Casier, ha perso la vita nello schianto con un trattore. L'impatto è avvenuto oggi pomeriggio, 21 maggio, poco prima delle 16 in via Biban, all'altezza del civico 43. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto è accorso il Suem 118 con ambulanza e automedica ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.