Carabinieri, il comandante Gianfilippo Magro saluta Treviso: «E' stato un onore essere al servizio dei trevigiani»

TREVISO - Dopo tre anni di servizio, il colonnello Gianfilippo Magro lascia la Marca. Dal 12 settembre diventerà Capo di Stato maggiore della legione carabinieri Campania a Napoli. Il Comandante ha guidato i Carabinieri di via Cornarotta nel periodo critico della pandemia.

In particolare in questo periodo, sono state realizzate presso le caserme di Treviso, Oderzo e Castelfranco Veneto tre "Stanze Tutte per Sè" dove le vittime di violenza di genere potranno trovare tutela e ascolto da parte delle donne e degli uomini in divisa dell’Arma e che si aggiungono a quelle già presenti a Conegliano e Vittorio Veneto; altre due strutture sono in programma presso le caserme di Mogliano Veneto e Montebelluna.

In questi anni, lotta allo spaccio di stupefacenti nelle piazze della Provincia e ai reati predatori tra cui gli assalti ai bancomat, hanno caratterizzato la quotidianità e le indagini dei Carabinieri in sinergia con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio e con Prefettura e Magistratura.

Un servizio al cittadino quello dell’Arma di Treviso che passa anche attraverso la riqualificazione di palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale, ove sono iniziati importanti lavori di restauro e che in primavera, nell’ambito dell’ultima edizione del F.A.I., ha visto ospitare decine di cittadini per conoscere la bellezza di uno degli immobili più antichi della città raccontata da alcuni liceali.