Sciopero, è caos voli al Canova di Treviso: esame saltato a Tirana per una donna incinta

Giornata nera per chi doveva prendere un volo. Oggi, domenica 17 luglio, la protesta delle compagnie low cost ha causato ritardi e cancellazioni, mettendo nel caos i viaggiatori.

Diversi disagi si sono verificati all'aeroporto Canova di Treviso. Tra i viaggiatori che hanno vissuto l'odissea anche Ledio Sallay con la moglie incinta di 3 mesi e una scolaresca del Plank. Quest’ultima è riuscita a partire senza troppi problemi e tra il sollievo delle due docenti e dei ragazzi mentre per tutti gli altri gli altri anche più voli cancellati in poco tempo (Videointerviste di Lucia Russo)