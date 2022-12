Cane da caccia precipita in un dirupo profondo 15 metri: pompieri eroi lo salvano

GREZZANA - I vigili del fuoco salvano un cane finito in un dirupo. Alle ore 14.30 di oggi, domenica 4 dicembre, il proprietario di Aga, un cane da caccia razza Alpine Dachsbracke di 2 anni, ha lanciato l'allarme. L'animale, uscito con il suo padrone per una battuta di caccia, era caduto in un dirupo alto circa 15 metri in località Sengie di Alcenago nel comune di Grezzana. I vigili del fuoco con 2 mezzi e 7 uomini, dopo aver raggiunto a piedi il luogo impervio, hanno calato operatore che, raggiunto l'animale, lo ha imbragato e riportato su per poterlo riconsegnare al proprietario.