VIGONZA - «Solo un uomo di m... può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee senza alcun motivo». Una Carolyn Smith infuriata ha postato un durissimo video sul suo profilo facebook in cui chiede aiuto per trovare l'uomo che con un fucile ha sparato al suo labrador. Una durissima accusa lanciata con un videomessaggio social dalla ballerina, coreografa, e presidente della giuria di «Ballando con le stelle» su Raiuno.