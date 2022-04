Camion sbaglia parcheggio: gasolio sversato in strada

TREVISO - Un camion che stava facendo manovra per parcheggiare all'interno del supermercato In's, in via Venier, oggi alle 17 ha sbagliato a sterzare andando a sbattere contro un muretto piuttosto basso. Il colpo è stato sufficiente a spaccare il serbatoio da cui è cominciato ad uscire gasolio in gran quantità, allagando il parcheggio dell'In's e finendo anche in strada. Ma, cosa peggiore, gocciolando nei tombini presenti nell'area esterna al supermercato. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno predisposto delle panne per assorbire il gasolio e hanno provveduto a svuotare il serbatoio. I tecnici dell'Arpav, invece, hanno monitorato la situazione dal punto di vista ambientale per verificare l'entità dell'inquinamento, mentre la polizia locale ha provveduto a disciplinare il traffico. L'intervento si è concluso un'ora dopo