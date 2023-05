Corsa dei camerieri a Treviso, trionfo di "Signore e Signori". Lo "schiaffo" ai robot: «Ci daranno solo una mano» Videointervista

di Valentina Dal Zilio

TREVISO - Primo maggio a Treviso è anche sinonimo di "Corsa dei camerieri". Un evento simpatico e alternativo per puntare i riflettori su coloro che ogni giorno si occupano di servire i clienti con sorriso e parole gentili, una delle categorie lavorative più presenti nel territorio che in questo periodo sta vivendo un momento di crisi legato alla ricerca di personale. A vincere quest'anno sono stati Rediep Redjepov per la categoria degli uomini e Ana Julia Costa per quella delle donne. Entrambi camerieri nel locale Signore e Signori in piazza a Treviso. Attività che è stata ultimamente agli onori della cronaca per aver "assunto" un cameriere robot che entrerà in servizio a breve. Ma l'opinione dei vincitori su questo è netta: "Ci darà una mano, non ci sostituirà. Ci eviterà di correre avanti e indietro come dei matti dandoci la possibilità di stare ancora di più con i clienti".

La classifica

CATEGORIA DONNE

1. Ana Julia Costa di Signore e Signori

2. Giada Zanolla di Sunrise Caffè (Busche - Belluno)

3 Barbara Steffanoli di Sunrise Caffè (Busche - Belluno)

CATEGORIA UOMINI

1. Rediep Redjepov di Signore e Signori

2. Andrea Terminelli di Pizzeria Saporoso (Conegliano)

3. Luca Pizzolato di Beccherie