Cadoneghe. Minacce al sindaco, scritte sui muri e atti vandalici

Tensione nella notte tra il 4 e il 5 febbraio all'esterno del municipio di Cadoneghe (Padova) per una serie di danneggiamenti e atti vandalici su strutture comunali. In alcune scritte sul muro del municipio la “firma” del responsabile. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stato scoperto stamattina quando i dipendenti del Comune si sono recati al lavoro e hanno trovato l’edificio freddo e senza luce. E senza collegamento ad internet.