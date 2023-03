Padova. Cade pezzo di Appiani su un'auto. Il papà della ragazzina ferita: «Tanto spavento». L'assessore: «La via doveva essere chiusa, sono valutazioni dell'impresa»

PADOVA - Un pezzo di cemento nel primo pomeriggio di oggi, 28 marzo, è finito sul parabrezza di un'auto. Ferite mamma e figlia che erano a bordo. Stavano transitando su via Marghera.

«Un grande spavento - ha detto Fabrizio Capra, papà della ragazzina e marito della donna ferite - Sono andato a prenderle in ospedale, a livello fisico stanno bene. Bisogna davvero accendere un cero, qualcuno ci guarda». I lavori, al momento non si fermano. «Tiriamo un sospiro di sollievo per la signora e la ragazza ferite che sono già a casa - ha affermato l'assessore Diego Bonavina - È successo qualcosa che non doveva succedere. Faremo tutte le valutazioni necessarie, intanto aspettiamo i rilievi. Via Marghera doveva essere chiusa una volta che fossimo arrivati al bordo, è stata una valutazione dell'impresa. Certo, poteva succedere di peggio».