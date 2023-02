Cadavere in rio Cimetto a Spinea, avvistato da un passante

Macabro ritrovamento questa mattina, 12 febbraio: un cadavere è stato rinvenuto a Spinea nel Rio Cimetto. Si tratta del corpo di un uomo tra i 40 e i 50 anni, non riconoscibile. La vittima non aveva con sé i documenti, quindi al momento non si conosce la sua identità. A scorgerlo nel fossato è stato un passante che ha immediatamente lanciato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine. Carabinieri e vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare il corpo, dargli un'identità e comprendere le cause di quanto accaduto. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, l'uomo potrebbe essere finito nel Rio Cimetto a causa di un malore o per un incidente.

