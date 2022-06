Brunetta al lavoratore durante un comizio: «Sei dipendente? Perché c... parli? Mettiti in proprio»

MIRA - Scontro verbale tra Renato Brunetta e un lavoratore durante un comizio elettorale a Mira lo scorso 10 giugno. Nel video diventato virale sul web il ministro per la Pubblica Amministrazione dal palco si rivolge all’uomo e dice: «Ah ma sei un dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?». «Prova a chiedere a lui» la risposta del cittadino, ma Brunetta replica: «Perché ca..o parli allora?». Il ministro quindi ripete: «Perché non ti metti in proprio?» e aggiunge: «No, non parli. Il microfono ce l'ho io e quindi comando io. Continua a fare il tapezziere, dipendente».