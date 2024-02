Maltempo, automobilisti bloccati al Brennero per le forti nevicate: «Fermi da 5 ore senza acqua né possibilità di usare i servizi»

A causa dei disagi alla circolazione autostradale per la nevicata in corso, il passo del Brennero risulta non transitabile dalla tarda mattinata di oggi. Cinque i chilometri di coda nella carreggiata nord della A22. Molti i mezzi rimasti bloccati a causa del maltempo. «Siamo fermi dalle 10:30 di stamattina - raccontano i passeggeri di un pullmann bloccato in Austria a 3 chilometri dal confine italiano, raggiunti telefonicamente - Cinque ore fa la neve era ancora poca.

Ora invece siamo circondati e avremo anche difficoltà anche a muoverci. Abbiamo contattato la polizia austriaca e l'Ambasciata italiana in Svizzera ma ci hanno risposto che non potevano fare nulla. Il Ministero dei Trasporti invece ci ha ricontattato e ci ha detto di aver allertato la Farnesina, che sta lavorando per aiutarci. Non abbiamo la possibilità di usare i servizi autostradali, né di reperire acqua e cibo. Nel frattempo la neve ha raggiunto i 40 centimetri».

Maltempo oggi diretta. La neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Allarme vento forte al Centro-Sud