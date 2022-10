Treviso, San Paolo. Un Bosco Urbano al posto del centro commerciale, il sindaco: «Consegno le chiavi dell'area ai bimbi»

TREVISO - Taglio del nastro al Bosco Urbano di San Paolo. Si tratta di un'area di 1,3 ettari in viale Nazioni Unite dove sono state piantante 1.670 piante forestali e oltre 200 a pronto effetto. Nello stesso spazio sarebbe dovuto sorgere un centro commerciale. Lì è stata creata anche un'aula all'aperto per le scuole e questa mattina il sindaco Mario Conte ha inaugurato l'area "consegnandone" le chiavi ai bimbi. «Ho voluto consegnare il parco simbolicamente ai bambini, che ho invitato a prendersi cura di quest’area che potranno utilizzare anche in ambito scolastico, importantissima per l’intero quartiere - ha detto il sindaco - Opere come questa riuniscono vari aspetti: la riforestazione urbana, fondamentale per rendere più verdi e sostenibili le nostre città, l’attenzione ai quartieri, che vengono così forniti di aree attrezzate per lo svago e lo sport e un occhio di riguardo per le generazioni future come l’aula nel bosco. Siamo orgogliosi di questo nuovo polmone verde perché va nella direzione della città che desideriamo: accessibile, fruibile, verde. Presto sarà pronto anche il Bosco di Via Selvatico mentre a Santa Bona verrà effettuato il più importante intervento di bonifica ambientale con la creazione di un bosco e di un parco fotovoltaico per le comunità energetiche».

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche