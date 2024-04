A Trieste la Bora mette a dura prova l’equilibrio dei camerieri con i vassoi. Ecco come servire l’aperitivo al... volo

TRIESTE - Piace e sta facendo il giro del web questo simpatico video con cui il locale Cemut - Piccola Osteria furlana di Trieste si presenta sui social.

Sono giorni di forte Bora a Trieste, dove l'altro giorno le raffiche sono arrivate anche a toccare i 100 km/h. E per un cameriere impegnato a fare dentro e fuori dal locale col vassoio in mano non c'è peggior nemico che quel vento. Non importa se hai lavorato nei più importanti bar della Milano bene e se sai fare le giravolte col vassoio, la vera arte professionale viene fuori lì, tra le mille acrobazie per far arrivare in salvo anche l'ultimo aperitivo.

«I camerieri si comportano in modo strano!» scherzano quelli del Cemut «Ci troviamo ad assumere pose e modi di camminare ridicoli per portare in salvo i nostri assaggini, con poco successo».