Bollette, il comune di Brunico regala pannelli fotovoltaici contro l'aumento dei prezzi

Il caro bollette fa paura, ed è per questo motivo che tutti vogliamo correre ai ripari, per quel che si può. C’è però chi fa di più e viene incontro ai propri cittadini. È il Comune di Brunico (in provincia di Bolzano) che ha deciso di fornire gratis ai cittadini gli impianti “Plug&play”. Si tratta di pannelli fotovoltaici da balcone o da installare sulla facciata del proprio edificio. È l’Azienda Pubbliservizi a far sapere di voler mettere a disposizione un piccolo impianto solare con pochi passaggi. Chi è interessato riceverà un pannello fotovoltaico, da installare sul balcone o sulla facciata dell’edificio, collegato alla rete elettrica dell’edificio tramite una presa. Il costo inoltre sarà rimborsato. Gustav Mischi, direttore generale dell’Azienda Pubbliservizi Brunico commenta: “Per i clienti, questo si traduce in un costante risparmio sui costi senza limite di tempo”. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

